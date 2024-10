Real Madrid x Borussia Dortmund na Champions League: onde assistir ao vivo e horário

A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para a partida contra o Borussia Dortmund precisando de uma vitória para subir na disputa de pontos corridos da nova fase de liga da Champions. Neste momento, o Real é o 17º colocado, com três pontos. Os espanhóis vêm de vitória em LaLiga, onde estão na segunda posição, com 24 pontos, três atrás do Barcelona. No fim de semana, venceu o Celta de Vigo, por 2 a 1, com gols de Mbappé e Vini Jr.