Recém-nascido é encontrado morto e com sangramento no nariz; caso é investigado

O recém-nascido Artur de Souza Maciel, de 2 meses, foi encontrado morto e com sangramento nasal na manhã deste domingo (27), dentro de uma residência às margens do Rio Acre, no km 1 do Ramal Luiz Doido, na Vila Caquetá, zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações do avô da criança, Irineu Barros da Silva, de 40 anos, que relatou o caso à polícia, durante a madrugada deste domingo, Artur acordou chorando muito. Como a casa dele fica próxima à da família, ele conseguiu ouvir o choro. Em seguida, a mãe do bebê, uma menor de 16 anos, amamentou o recém-nascido e colocou Artur para dormir entre o casal, momento em que o menino se acalmou.

Por volta das 6h30, o filho de Irineu, João Eduardo Maciel da Silva, de 19 anos, que é pai de Artur, chegou correndo pedindo ajuda, afirmando que Artur estava sem vida e sangrando pelo nariz. Seu Irineu foi até a residência e constatou que, realmente, Artur estava morto.

O avô ligou para a Polícia Militar e relatou o fato. A PM foi até a casa dos pais de Artur e isolou a área para o trabalho da Perícia Criminal, que esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido pelos agentes de necropsia e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Até o momento, o caso está registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.