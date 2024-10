O candidato Rodrigo Damasceno é eleito prefeito de Tarauacá com 9.765 votos, o que equivale a 45,16% dos votos válidos. No município, 28.427 eleitores estavam aptos a ir as urnas neste domingo (6).

Maria Lucinéia, candidata a reeleição, do PDT, concorria contra Rodrigo Damasceno, do Progressistas e Zé Filho, do Republicanos.