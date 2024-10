Rogeria Rocha comemora a marca de meio milhão de seguidores e faz textão emocionada; FOTOS

Aos 33 anos, a influenciadora Rogeria Rocha atingiu uma marca surpreendente nas redes sociais. Nesta quarta-feira (2), ela comemorou a marca de 500 mil seguidores no Instagram. Rogeria, que exibe sua rotina nas redes, agradeceu o carinho dos fãs.

Na legenda, a acreana escreveu: “SOMOS MEIO MILHÃO! Quero agradecer primeiramente a DEUS, porque toda honra e toda glória é Dele, e segundo a VOCÊS, que estão sempre aqui comigo, que gostam das minhas loucuras, dos meus conselhos. Eu só tenho a AGRADECER e dizer que eu AMO VOCÊS demais. Obrigada de coração por tanto. Agora é rumooooo a 1M!”

No dia 22 de abril, o furacão da beleza acreana comemorou 33 anos. Amante de viagens, a influenciadora coleciona experiências em vários países, incluindo África, Peru, Bolívia, Chile, Inglaterra, França, Suíça, Itália, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha e México.

Aos 33 anos, Rogeria Rocha já conheceu mais de 20 países e se destaca como influenciadora nas redes sociais, produzindo conteúdo de humor e lifestyle. Com marcas nacionais como Pix do Milhão, Gummy, Gold e Any Body, ela compartilha sua vida de forma autêntica e divertida, sempre disposta a dar conselhos nas caixinhas de perguntas com muito humor e sinceridade.



