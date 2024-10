Saidinha: 1,7 mil presidiários são liberados nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (10/10), 1.751 presidiários, sendo 51 mulheres, foram beneficiados com a saída temporária. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) esta é a sétima de 2024, que ocorre desta quinta-feira (10/10) até segunda-feira (14/10).

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 02/2024 da Vara de Execuções Penais (VEP/DF) e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. A VEP/DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias em 2024.

Por meio de nota, a Polícia Penal do DF reforçou que qualquer pessoa com informações que possam levar à prisão de foragidos ou de custodiados que descumpram as regras de saídas temporárias do sistema penal pode entrar em contato pelo disque-denúncia da PPDF, por meio do telefone ou WhatsApp, no número (61)99666-6000. O anonimato é garantido.