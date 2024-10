Saiu! Veja a lista completa de acreanos aprovados no 41º Exame da OAB

A Ordem dos Advogados do Acre (OAB/AC) divulgou nesta quarta-feira (12) o resultado preliminar do 41º Exame de Ordem Unificado (EOU). O presidente da instituição, Rodrigo Aiache, anunciou em suas redes sociais.

Os examinandos podem verificar quais são as respostas esperadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) para a peça profissional e as quatro questões discursivas, que compreenderam as áreas de opção do examinando no ato da inscrição. Eles puderam optar pelas seguintes áreas: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito do Trabalho ou Direito Tributário.

O prazo recursal do resultado vai de 17 a 20 de outubro. A decisão dos recursos e o resultado final do Exame serão divulgados no dia 31 deste mês.

Veja o resultado: