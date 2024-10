O candidato Salatiel Magalhães é eleito prefeito de Rodrigues Alves com 6.252 votos, o que equivale 60,11% dos votos válidos. No município, 12.247 eleitores estavam aptos a ir as urnas neste domingo (6).

Magalhães concorria contra Burica (PODEMOS) e Curinga (Progressistas), apoiado pelo atual prefeito do município, Jailson Almeida.