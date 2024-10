Santa Cruz Acre vence Galvez e se torna campeão da Copa Rio Branco Sub-11: “dever cumprido”

O time Santa Cruz Acre enfrentou no último sábado (12), o rival Galvez durante a grande final da Copa Rio Branco Sub-11, em uma partida eletrizante, assim como as outras que marcaram todo o campeonato.



A bola rolou no Campo B, do Estádio Florestão, na capital acreana, depois das 15h30, e o jogo encerrou com a vitória do Santa Cruz-AC, por 1 a 0.

De acordo com o treinador do time, Maydenson Costa, o sentimento é de dever cumprido, já que o grupo de atletas estavam trabalhando para a competição desde o início do ano.

“Trabalhamos bastante para conquistar esse título. Estamos desde início do ano atuando forte para que esses meninos tenham uma boa evolução. Eles são bastante unidos dentro e fora de campo. Essa copa Rio Branco foi importante para eles ganharem uma minutagem em campo. Agora vamos focar no campeonato estadual da categoria. Que já começa nesse mês”, revelou.

Segundo o craque, Enzo Geber, que conquistou o título junto com seus colegas de equipe, a vitória foi essencial, pois destaca o interesse do time em levar cada vez mais longe o nome do clube.

“Sempre estamos dando nosso máximo para fortalecer a atuação que vem sendo feito pela comissão técnica, que nos apoia e acredita no nosso trabalho. Então isso é muito importante e vamos trabalhar mais para os próximos jogos”, declarou.

O governador do Acre, Gladson Cameli, prestigiou a partida, e parabenizou o Santa Cruz-AC, a qual seu filho Gui também faz parte. “Que jogo meus amigos. Meus parabéns aos campeões que deram um verdadeiro show em campo”.