Santos fica a um passo de confirmar vaga na Série A, mas fim de temporada é melancólico

No bom português, o Santos está com “a faca e o queijo na mão” em seu objetivo de retornar para a elite do futebol brasileiro em 2025. Ao vencer o Ceará na Vila Viva Sorte, por 1 a 0, nesta terça-feira, o Peixe chegou aos 59 pontos em 33 rodadas, manteve a liderança na tabela e garantiu uma distância mínima de sete pontos para o quinto colocado na Série B.