Saque do ‘dinheiro esquecido’ acaba amanhã; veja como fazer

Os clientes que possuem “dinheiro esquecido” no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil (BC) têm até esta quarta-feira (16) para fazer o resgate.

Segundo o BC, R$ 8,6 bilhões estão disponíveis para saque no SVR. O sistema permite consultar se pessoas físicas (inclusive falecidas) e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições.