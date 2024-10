SBT confirma retorno do ‘Vem pra Cá’ para 2025 com novidades

O SBT já decidiu: o programa Vem pra Cá voltará à grade da emissora em 2025. A decisão foi tomada pela alta cúpula do canal, embora o retorno não aconteça este ano, já em sua reta final. A previsão é que o programa volte ao ar no início do próximo ano. As informações são de Flávio Ricco.

O Vem pra Cá foi exibido originalmente entre 22 de março de 2021 e 28 de janeiro de 2022, com a apresentação de Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano. Durante esse período, o programa se destacou por seu formato leve, trazendo variedades e informações para o público matinal.