Sean ‘Diddy’ Combs responderá por mais 120 acusações de abuso sexual

O rapper e empresário Sean “Diddy” Combs está sendo acusado de abusar sexualmente de 120 pessoas, de acordo com o advogado americano Ton Buzbee. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (1ª/10), o profissional afirmou que serão abertos 120 processos contra o cantor nas próximas semanas. Diddy está preso em Nova York desde 16 de setembro.

“Nós iremos expor os facilitadores que permitiram essa conduta a portas fechadas […] O maior segredo da indústria do entretenimento, que, na verdade, não era segredo nenhum, enfim foi revelado ao mundo. O muro do silêncio agora foi quebrado”, disse Buzbee na coletiva.

Poderoso nome do mercado da música, Sean Combs foi preso após meses de investigação. Alvo de processos envolvendo suspeitas de tráfico sexual e agressão, ele ainda não foi julgado e nega as acusações.

Caso seja considerado culpado, o cantor pode ser condenado à prisão perpétua.

Quem é Sean Diddy Combs

Conhecido como Puff Daddy, P. Diddy e Love, Sean John Combs tem 54 anos e nasceu em Nova York, nos Estados Unidos.

Começou na música como estagiário na Uptown Records, uma das gravadoras mais famosas do país, em 1990. Ele se destacou e chegou a se tornar diretor. Em 1994, fundou a Bad Boy Records, sua própria gravadora.

Em 1997, o álbum No Way Out lhe redeu o Grammy de melhor álbum de rap. Ele fez fortuna com a música, mas também com empreendimentos no setor de bebidas alcoólicas e da indústria da moda.

Além de cantor, ele foi produtor de inúmeros artistas de sucesso e foi um dos responsáveis por transformar o hip-hop em um gênero musical popular e de sucesso global.