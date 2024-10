Sebrae inaugura faculdade no Acre com cursos reconhecidos pelo MEC; confira

Na próxima sexta-feira (1º de novembro), às 9h, será o lançamento oficial da Faculdade Sebrae Polo Acre, com foco na oferta de cursos livres e MBA’s visando proporcionar aos acreanos acesso facilitado a uma educação de qualidade sem a necessidade de deslocamentos para outras regiões.

Durante o evento de lançamento serão apresentados detalhes dos cursos de Master in Business Administration (MBA) disponíveis, voltados para Gestão de Negócios, Inovação e Marketing. Os MBA’s possuem carga horária de 360 horas/aula e os certificados são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). A instituição também oferece mais de 20 Cursos Livres de curta duração (30 horas) para aperfeiçoamento profissional em conhecimentos específicos.

Para o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, a chegada da Faculdade Sebrae ao Acre será uma importante aliada na formação de profissionais e no fortalecimento do ambiente de negócios local. “Os cursos foram cuidadosamente elaborados para atender às necessidades dos profissionais que buscam qualificação em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos negócios”, afirmou Campos.

O modelo de ensino adotado será à distância (EAD) permitindo que os alunos organizem seus horários de estudo de acordo com a sua rotina. Os cursos combinam teoria e prática com o suporte de professores experientes no mercado. “Além disso, preparamos um local especial para dar suporte àqueles que preferirem um ambiente adequado para os estudos. O polo Acre conta com um ambiente de atendimento e suporte aos alunos, climatizado, com internet e mesas para que o aluno possa focar nos estudos”, disse a gerente de Produtos e Mercado do Sebrae no Acre, Lívia Maia.

Sobre o evento de lançamento

Data: 1º de novembro | sexta-feira

Horário: 9h

Local: Sede do Sebrae | Av. Ceará nº 3693, Bairro – Sétimo BEC, Rio Branco-AC.