Após o vice-presidente da Executiva Estadual do Progressistas, Lívio Veras, e sua esposa, serem feitos reféns de um grupo armado na residência do casal, no bairro Castelo Branco, mais um episódio de violência aconteceu na sede do Diretório do PL, partido de Bocalom, em Rio Branco.

Segundo informações, a porta de vidro do local, que fica na Rua Alvorada, no Bosque, foi destruída após ser atingida por uma pedra.