Servidora dos Correios perde controle de moto e colide com ônibus; mulher está em estado grave

A motociclista e funcionária pública Kátia Cilene da Costa, de 53 anos, ficou gravemente ferida após colidir com um ônibus do transporte coletivo na tarde desta terça-feira (22), na Avenida Ceará, no Conjunto Tangará, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Kátia trafegava no sentido Centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor amarela e placa QLZ-3I54, pela Avenida Ceará, pertencente aos Correios, quando, de forma inesperada, colidiu com a lateral de um ônibus do transporte coletivo.

Com o impacto, Kátia foi arremessada e bateu violentamente a cabeça contra o asfalto, sofrendo um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ela desmaiou e teve várias escoriações pelo corpo.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Kátia, que estava em estado grave. Foi necessário entubá-la antes de encaminhá-la ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados e estiveram no local, isolando a área. Após os procedimentos de praxe, a moto foi recolhida pela empresa, e o ônibus foi liberado.

Veja vídeo e fotos: