Servidora é esfaqueada mais de 30 vezes pelo ex-marido; criminoso foi espancado por populares

Uma assistente social do pronto-socorro João Paulo II foi brutalmente agredida com 31 facadas na manhã desta quarta-feira (16), em frente a unidade de saúde. O agressor seria ex-marido da vítima e foi identificado como João Paulo Ferreira Caetano, 24 anos.

Segundo a Polícia, a mulher está separada de João Paulo há 2 meses, mas ele não aceita o fim do relacionamento.

Nesta manhã, ele foi até o local de trabalho da ex-esposa e a chamou para conversar. O criminoso, no entanto, estava armado com uma faca e sem saber a assistente social foi até o portão, pelos fundos do hospital.

Ao se aproximar do portão, ela foi atacada com 31 golpes de faca pelo corpo, ficando em estado gravíssimo. A vítima foi levada às pressas para a sala de atendimento do hospital.

Populares que presenciaram o crime, ajudaram a vítima e espancaram o criminoso, que foi detido até a chegada da Polícia Militar.