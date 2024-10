Derrotada nas eleições de 2024, depois de disputar uma das cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco, a ex-secretária municipal de Saúde (Semsa), Sheila Andrade, volta a ocupar cargo no secretariado de Bocalom.

Sheila saiu da Semsa para concorrer ao pleito. Nesta quarta-feira (16), em edição do Diário Oficial do Estado, a gestora foi nomeada para chefiar o gabinete do prefeito Tião Bocalom.