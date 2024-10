Show de Bruno Mars em Brasília tem homenagem a Marília Mendonça

Acompanhado de sua banda, o cantor Bruno Mars, 39, surpreendeu o público que acompanhou o seu show na noite do último sábado (26), diretamente de Brasília, com uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo.

Entre um hit e outro, o tecladista John Fossitt começou a tocar o single “Infiel”, um dos maiores sucessos da sertaneja, enquanto imagens da cantora passavam no telão da apresentação.

Mendonça, que era grande fã de Mars, sempre compartilhava tweets em seu perfil no X, antigo Twitter. Os prints, inclusive, também foram resgatados pela equipe do músico e exibidos ao público.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Fossitt declara seu carinho e respeito ao país. No início do mês, durante o show que abriu a turnê brasileira de Bruno, em São Paulo, o tecladista tocou o clássico atemporal “Cheia de Manias”, do grupo Raça Negra.

Já em 2023, no festival The Town, o público foi ao delírio durante o intervalo da performance em que ele tocou “Evidências”, sucesso de Chitãozinho e Xororó.