Sorria 2 terá continuação? Diretor revela planos para franquia após sequência do terror que arrecadou 200 milhões

Sorria 2 está chegando aos cinemas brasileiros, continuação do filme lançado em 2022 que foi uma ótima surpresa para os fãs de terror e virou um sucesso de bilheteria.

Depois de perseguir e traumatizar a Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) no primeiro filme, após uma paciente morrer de forma brutal na sua frente, a maldição do sorriso retorna em Sorria 2. Na continuação dirigida por Parker Finn, a cantora pop Skye Riley (Naomi Scott) está prestes a embarcar em uma turnê mundial e começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Sorria 2 terá continuação? Diretor tem ideias para o futuro da franquia de terror

Por mais que a sequência ainda não tenha sido lançada nos cinemas, o diretor e roteirista Parker Finn deixou claro que ainda tem muito para explorar no universo de Sorria. Por enquanto, nenhuma continuação foi confirmada oficialmente pela Paramount.

Obviamente, isso vai depender do resultado da continuação nos cinemas. “Estou muito animado para ver como o público responderá a Sorria 2 e, se tivermos sorte com a forma como o público poderá se conectar e abraçar o filme, acho que o céu é o limite”.

Em entrevista à revista SFX, o diretor já havia revelado que tinha ideias para o futuro de Sorria. “Há algumas ideias que eu acho muito empolgantes. Acho muito divertido imaginar uma linhagem de filmes de Smile em que cada um sai mais dos trilhos do que o anterior”.

Baseado no curta Laura Hasn’t Slept (2020), Sorria arrecadou mais de US$ 217 milhões mundialmente na sua passagem pelos cinemas brasileiros em 2022. Um enorme sucesso, especialmente levando em conta seu baixo orçamento de US$ 17 milhões.

Sorria 2 estreia em 17 de outubro nos cinemas brasileiros.

