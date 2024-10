Suspeito de comprar votos é preso com mais de R$ 3 mil na cueca

Policiais militares prenderam um homem por suspeita de compra de votos, nesse sábado (5), na cidade de Campo Alegre, interior de Alagoas.

A guarnição chegou até o suspeito após denúncias de moradores sobre um veículo de cor prata circulando pela cidade com a intenção de realizar o crime eleitoral. Na abordagem, foram encontrados mais de R$ 3 mil escondidos na cueca dele.

Segundo relato dos PMs, durante as diligências, os militares localizaram o veículo na região conhecida como Cruzeiro. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor, que se apresentou como secretário de urbanismo de Campo Alegre e pai de um candidato a vereador, tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais.

Durante a revista no veículo, os agentes encontraram diversos materiais que comprovam a prática de compra de votos, incluindo santinhos, adesivos eleitorais, listas de eleitores com valores a serem pagos e uma agenda com pedidos, como caixas d’água de 500 litros, vasos sanitários, aluguéis, material de construção, R$ 400, emprego de gari, cimento, areia e tijolo.

Além disso, ao realizarem uma busca pessoal, os policiais se depararam com a quantia de R$ 3.029 escondidos na cueca do suspeito.

O homem, por sua vez, não soube explicar a origem do dinheiro, alegando que pertencia à sua esposa. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Campo Alegre, onde teve seu celular apreendido.

O caso foi registrado pelo delegado Círio Mendes Neto, que determinou o auto de prisão em flagrante delito.

Os materiais apreendidos, assim como o procedimento do flagrante, foram encaminhados ao Cartório Eleitoral, na manhã de hoje. O suspeito deve responder na Justiça Eleitoral pelo crime de compra de votos.

OUTRA OCORRÊNCIA

Também em Campo Alegre, a polícia prendeu dois homens sob suspeita de compra de votos, nessa sexta-feira (4). A ação ocorreu após denúncias de populares de que um veículo branco circulava na cidade. Durante a abordagem, foram encontrados no carro materiais, como santinhos, adesivos eleitorais e R$ 1.750,00 em dinheiro, supostamente destinados à compra de votos. Os detidos foram levados à Delegacia de São Miguel dos Campos.

Segundo o relatório policial, após a denúncia, a guarnição iniciou diligências para localizar o veículo. Momentos depois, na localidade conhecida como Ozar da Cunha Lima, os policiais avistaram o carro, um Onix branco, cujo condutor, ao notar a aproximação da viatura, fez uma manobra brusca e tentou fugir em alta velocidade. A polícia, então, iniciou o acompanhamento aos suspeitos.

Após alguns minutos, a abordagem foi realizada em frente ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade. Os dois ocupantes do veículo, homens de 52 e 36 anos, foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, durante a busca no interior do carro, a guarnição descobriu vários materiais suspeitos: santinhos e adesivos eleitorais, folhas com a relação de nomes de eleitores e valores a serem pagos, além de recortes de papel com nomes e quantias de dinheiro, totalizando R$ 1.750,00.

Diante do flagrante, os suspeitos foram presos e levados à Delegacia de São Miguel dos Campos, onde o delegado plantonista, Valter Nascimento, tomou as providências cabíveis.