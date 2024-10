Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela polícia no interior do Acre

Um homem identificado apenas como A.G., 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (11) pela Polícia Civil do Acre (PCAC), suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 7 de setembro deste ano.

A prisão temporária foi decretada pelo juízo da comarca de Brasiléia, após intensas investigações que apontaram ele como o principal suspeito do crime.

O caso ganhou notoriedade quando dois homens foram alvejados por disparos de arma de fogo próximos a uma motocicleta. Testemunhas relataram que os tiros foram efetuados por ocupantes de um veículo Saveiro vermelho, que se aproximou das vítimas sem parar.

“As evidências coletadas, incluindo testemunhos e o comportamento do suspeito, foram fundamentais para a expedição do mandado de prisão temporária. Continuaremos as investigações para esclarecer todos os detalhes deste crime”, declarou o delegado responsável pelo caso, Dr. Erick Maciel.