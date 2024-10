Tamir Sá é reeleito com 51,75% dos votos para prefeito de Santa Rosa do Purus neste domingo

Com 51,75% dos votos, Tamir Sá, do MDB, foi reeleito prefeito de Santa Rosa do Purus. Ele conquistou 1.642 votos, derrotando os candidatos Aldo Moura, do PODEMOS, e Txuã Huni Kuin, do PSB, neste domingo (06).

Ao todo, Santa Rosa do Purus registrou 3.315 votos, com 0,51% de votos em branco.

Agora, o novo prefeito eleito deverá tomar posse de seu cargo no dia 1° de janeiro, exercendo a função até dezembro de 2029.