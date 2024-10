Tarcísio do Acordeon: conheça o cantor do hit ‘Meia Noite’, confirmado no Réveillon de Cruzeiro do Sul

Com uma voz marcante, a sanfona típica do forró de vaquejada e a batida envolvente da pisadinha, Tarcísio do Acordeon conquistou o Brasil desde o final de 2020. Natural de Campos Sales, uma pequena cidade cearense, o cantor de 30 anos é um dos grandes nomes confirmados para o Réveillon de Cruzeiro do Sul, no Juruá, no Acre, cidade do governador Gladson Cameli.

Seu mais recente lançamento, “Revoarei (Bolão de Vaquejada)”, feito em parceria com o compositor e intérprete Victor Meira, já está disponível e promete contagiar os fãs com o ritmo característico das vaquejadas. A música foi lançada em outubro, seguindo o sucesso de seu principal hit, “Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp)”, que faz parte do álbum “Diferente dos Iguais”, lançado em dezembro de 2020. Apesar de ser seu carro-chefe, Tarcísio já havia emplacado outras faixas que estão em alta rotação pelo país.

A apresentação de Tarcísio no Réveillon de Cruzeiro do Sul foi confirmada por fontes da coluna Douglas Richer, em São Paulo. Embora o contrato ainda esteja em fase de finalização, o anúncio oficial das atrações ocorrerá na terça-feira (29), quando o Governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgarão a programação completa das festividades de Natal e Ano Novo. O evento será realizado no estacionamento da Arena Juruá, espaço tradicional para eventos na cidade, que também sedia a Expoacre Juruá.

A trajetória de Tarcísio não foi fácil. Ele começou a tocar sanfona aos nove anos e, aos 16, já era pai, o que o levou a buscar alternativas para sustentar a família. Chegou a ajudar o pai em bancas de legumes e verduras em São Paulo e, em alguns momentos, se apresentava para passar o chapéu entre os trabalhadores.

A virada em sua carreira veio quando decidiu criar seu próprio projeto de forró, em busca de uma identidade musical que o afastasse das humilhações enfrentadas em outras bandas. Após duas tentativas frustradas com um trio e uma banda, Tarcísio conseguiu se firmar na cena musical, confirmando sua paixão pela sanfona.

Ele reconhece o preconceito que existia no mercado do forró em relação ao estilo eletrônico da pisadinha, que, embora subestimado inicialmente, se tornou um fenômeno nacional. Tarcísio de Lima Souza, o verdadeiro nome do artista, é um exemplo de como a música pode transformar vidas. Desde pequeno, ele subia aos palcos, herdando o talento de seu pai, também cantor de forró, e hoje é um dos representantes mais autênticos do gênero no Brasil.

Com uma carreira em ascensão e novos projetos a caminho, Tarcísio do Acordeon promete emocionar e animar o público no Réveillon de Cruzeiro do Sul.

Veja hits: