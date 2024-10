Técnico do Sport vai à loucura com gol nos acréscimos e invade campo para comemorar com Lucas Lima

A volta do Sport à Ilha do Retiro – após reforma que durou mais de dez meses – mexeu com as emoções não só dos torcedores, nesta segunda-feira, como também do técnico Pepa. O português não se conteve com o gol de Wellington Silva, aos 48 minutos do segundo tempo, e entrou pra comemorar com os jogadores a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará.