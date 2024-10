O telhado de uma fábrica de peças desabou na região central de Diadema, ABC paulista, na tarde desta segunda (7). O acidente ocorreu na avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivél, na altura do número 2270. Sete viaturas e 22 homens do Corpo de Bombeiros trabalham na ocorrência. Uma pessoa morreu. Agentes da Polícia Militar e da Defesa Civil também estão no local.