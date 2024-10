Times brasileiros aparecem em lista de bases mais eficientes do mundo

O Brasil tem quatro times entre a lista das 30 categorias de base mais produtivas do mundo. O estudo, feito pelo instituto suíço CIES, aponta os clubes mais eficientes na formação de atletas para a elite do futebol. O São Paulo é o líder entre os brasileiros e figura na 17ª posição.

Além do São Paulo, Flamengo, Corinthians e Fluminense também aprecem bem posicionados no ranking. O Rubro-Negro aparece na 24ª colocação da lista, enquanto o Timão figura no 27° lugar e o Tricolor de Laranjeiras no 30°.

A pesquisa se baseou em quantos jovens foram revelados pelas categorias de base de cada clube, além de quantos ainda estão em atividade nas principais ligas de futebol do mundo. Para o estudo, foram considerados atletas que fizeram pelo menos um jogo com a equipe principal dos seus clubes nas últimas três temporadas.

O CIES também levou em conta o nível esportiva das ligas e clubes em que os jogadores atuam. O Benfica lidera o ranking, seguido por Boca Junior e Barcelona no top 3.

Confira o ranking: