Três apostas acertam 15 dezenas e dividem prêmio milionário da Lotofácil; veja cidades

Apostas feitas em Costa Rica-MS, Mogi das Cruzes-SP e São Paulo-SP acertaram as 15 dezenas do concurso 3217 da Lotofácil. Cada um deles vai embolsar R$1.436.138,60. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 25.

Além dos três sortudos, 286 apostas acertaram 14 números, com prêmio individual de R$ 2.111,02. O próximo concurso da Lotofácil corre nesta sexta-feira (11), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com um jogo simples, que custa R$ 3, é de uma em 3,2 milhões. A probabilidade aumenta para uma em 211 se o jogo for de 20 dezenas, que custa R$ 46.512.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 3.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa acima maior de 18 anos pode apostar por meios dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 20 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com cartões de crédito, débito, Mercado Pago e Pix.

O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente. O usuário também pode recorrer a sites que geram números aleatórios para jogos.