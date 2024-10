Tribunal do Júri decide nesta terça se faccionado que matou ciclista vai a julgamento

Nesta terça-feira (29), após o ponto facultativo em celebração ao dia do Servidor Público desta segunda (28), o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Banco inicia a audiência de instrução e julgamento de André Barbosa. O homem é acusado de homicídio qualificado e de envolvimento em organização criminosa, no assassinato de Francisco de Assis Silva de Souza, um ciclista conhecido por conhecido como “Chiquinho”. O crime ocorreu em abril de 2023.

O juiz Robson Aleixo vai analisar a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) a qual aponta Barbosa como o autor do assassinato. Serão ouvidos os argumentos da defesa e acusação para que apresentem suas alegações, antes de decidir se o caso será levado ao Tribunal do Júri.

De acordo com a denúncia, na noite de 23 de abril de 2023, Francisco de Assis Silva de Souza, então com 34 anos, passeava de bicicleta pela Rua Maria Elza Castelo, na Cidade do Povo, quando foi interceptado por dois homens em uma motocicleta.

O passageiro desceu do veículo e, armado com uma pistola 9mm, disparou contra o ciclista à curta distância, atingindo-o na cabeça e no tórax. Souza morreu na hora.

As investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontaram provas de que André Barbosa teria sido o autor dos disparos. Denunciado pelo MPAC, Barbosa foi formalmente acusado e responderá ao processo por homicídio qualificado e associação criminosa.