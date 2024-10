Trintou! Juh Vellegas festeja 30 anos com Festa Havaiana nesta quarta-feira; veja detalhes

A influenciadora acreana Juliana Vellegas, mais conhecida como Juh Vellegas, está prestes a comemorar seus 30 anos em grande estilo. Apesar de seu aniversário oficial ser no dia 10 de outubro, a celebração foi antecipada para esta quarta-feira, dia 9, devido a compromissos de trabalho, segundo sua assessoria.

Para marcar essa data especial, Juh Vellegas escolheu um Baile Havaiano, que acontecerá no restaurante do irmão, Rodrigo Vellegas, recentemente reinaugurado na Travessa Boa Vista, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

O evento será intimista, reunindo apenas convidados seletos, entre eles influenciadores, amigos próximos e familiares. No convite, Juh pediu a cada convidado que leve um cobertor, o que indica que os presentes, como de costume, serão direcionados para alguma ação social, reforçando seu compromisso com causas beneficentes.

Além disso, foi destacado que todos os participantes deverão estar vestidos a caráter, respeitando o tema havaiano, para entrar no clima da festa.