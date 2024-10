‘Tudo o que eu ganhar será para vocês’, diz sobrevivente de acidente que matou equipe de remo

No sábado, a equipe garantiu o ouro no four skiff masculino com Samuel Benites, Henri Fontoura, João Kerchiner e João Milgarejo. No domingo, último dia de provas, o time venceu o ouro no four skiff feminino, com Helen Belony Centeno ao lado de Evelen Cardoso (GNU), Vitória Brandão e Isabela Silveira (Botafogo).