TV Globo realiza 78 debates nesta quinta-feira; veja cidades, horário e como assistir ao vivo

O Grupo Globo e afiliadas realizam nesta quinta-feira, 3, debates entre candidatos à prefeitura de 78 cidades brasileiras. Os debates estão marcado para começar a partir das 22h, horário de Brasília. No total, a emissora vai realiza 104 debates pelo país nesse primeiro turno.

Eleitores de todo o país irão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher o prefeito e os vereadores pelos próximos quatro anos.

Destes, 58 serão transmitidos pelo g1, com acesso aberto para o público de todo o Brasil no link g1.com.br . No portal, o ‘Fato ou Fake’ publicará a checagem das declarações duvidosas dadas pelos candidatos. Já o Globoplay exibe o sinal da TV Globo em simulcast.

Veja em quais cidades terão debate da Globo nesta quinta-feira com transmissão do G1

Capitais:

Aracaju

Belém

Belo Horizonte

Boa Vista

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

João Pessoa

Macapá

Maceió

Manaus

Natal

Palmas

Porto Alegre

Porto Velho

Recife

Rio Branco (debate começa 21h30, horário local)

Rio de Janeiro

Salvador

São Luís

São Paulo

Teresina

Vitória

Outras cidades:

Bagé (RS)

Blumenau (SC)

Campina Grande (PB)

Campinas (SP)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Caruaru (PE)

Caxias do Sul (RS)

Chapecó (SC)

Colatina (ES)

Criciúma (SC)

Erechim (RS)

Governador Valadares (MG)

Imperatriz (MA)

Joinville (SC)

Juazeiro do Norte (CE)

Juiz de Fora (MG)

Montes Claros (MG)

Mogi das Cruzes (SP)

Pelotas (RS)

Petrolina (PE)

Presidente Prudente (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santa Rosa (RS)

Santos (SP)

São Carlos (SP)

São José dos Campos (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Varginha (MG)

Volta Redonda (RJ)

Como assistir ao vivo e online o debate da Globo hoje?

Todos os debates organizados pela TV Globo terão transmissão ao vivo pelo site do g1 ou no Globoplay.

Qual horário do debate da Globo?

Os debates da TV Globo acontecem a partir das 22h. Em Rio Branco, o embate começa a partir das 21h30.