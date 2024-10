TV quebrada, drogas e mais: veja imagens do quarto de Liam Payne

Nesta quarta-feira (16/10), a imprensa argentina divulgou as fotos do quarto em que Liam Payne estava antes de ser encontrado morto. O ex-One Direction era hóspede do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Ele caiu do terceiro andar do prédio.

Nas imagens, é possível ver uma TV quebrada, objetos pelo chão e a acomodação completamente bagunçada.

Numa mesa, isqueiro, partes de latinhas queimadas, cera de vela derretida e um canudo, além de drogas.