Ulysses celebra 52 anos com declaração emocionante da esposa: “Perdidamente apaixonada por você”

Neste sábado (19), o deputado federal Coronel Ulysses Freitas Pereira de Araújo comemorou seus 52 anos de vida cercado pelo carinho de familiares e amigos. Entre as diversas homenagens que recebeu, uma em especial chamou atenção: a declaração emocionante de sua esposa, Dayanna Menezes.

Dayanna compartilhou nas redes sociais um vídeo ao som da música “É você”, da banda Tribalistas, registrando momentos da celebração em família. Na legenda, ela expressou seu amor e gratidão ao marido, exaltando suas qualidades e o impacto positivo que ele tem em sua vida e na de todos à sua volta. A mensagem dizia:

“Hoje é o seu aniversário, Ulysses, e eu só tenho que agradecer! Viver a seu lado é uma dádiva e eu peço a Deus que te dê muitos anos de vida! Assim, você continuará encantando todos à sua volta com o seu jeito destemido mas simples de ser. Você é um homem incrível e eu sou perdidamente apaixonada por você. Que você tenha um dia maravilhoso, repleto de amor e momentos inesquecíveis conosco, sua família que te ama muito! Feliz aniversário.”

A homenagem, cheia de emoção e carinho, destacou o amor e a cumplicidade do casal, tornando o aniversário de Ulysses ainda mais especial. Nos stories, o deputado também compartilhou outras mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia, de amigos, colegas políticos e familiares. Logo pela manhã, o governador do Acre, Gladson Cameli, usou suas redes sociais para parabenizar o deputado Coronel Ulysses, desejando saúde, bênçãos e prosperidade ao parlamentar em mais um ano de vida.

Veja a publicação: