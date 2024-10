Um dos melhores jogos da Bethesda está de graça no PC! Veja como resgatar agora

Doom Eternal é o jogo mais recente da franquia que, para muitos, é a grande referência do gênero FPS. E para quem não teve oportunidade de conferir essa obra prima, a Prime Gaming está oferecendo o game de graça para os seus assinantes neste mês de outubro.

Lançado em 2020 pela Bethesda, Doom Eternal é um dos melhores games do portfólio da empresa, que agora faz parte da Microsoft. No Metacritic, o título esbanja uma nota média de 88, atestando a qualidade do jogo de tiro em primeira pessoa.

Entretanto, é preciso correr, pois Doom Eternal ficará disponível de graça apenas até o dia 13 de novembro, ou seja, cerca de 33 dias. Mas não se preocupe, pois o Voxel traz o passo a passo para que você possa resgatar o jogo na Amazon Prime Gaming. Confira!

Como resgatar Doom Eternal no Prime Gaming?

Como dito anteriormente, primeiro é preciso que você seja um assinante do serviço Amazon Prime. Caso você não seja, é possível criar uma assinatura através deste link. O serviço conta com 30 dias de teste grátis para novos usuários, permitindo até quem não assina a plataforma de garantir uma cópia do game da Bethesda.

Neste mês, mais de 20 títulos também estarão sem custos no serviço, incluindo outros games de peso — veja a lista completa aqui. Vale lembrar que, além dos jogos de graça, o Amazon Prime traz uma série de outros benefícios, como frete grátis na loja virtual da Amazon, e assinatura do streaming Prime Video.

1. Uma vez assinante, acesse o site da Prime Gaming clicando aqui;

2. Na tela principal do site, procure pelo banner de Doom Eternal e clique nele;

3. Depois, na próxima tela, clique em “Obter jogo”;

Clique no botão azul escrito “Obter jogo”Fonte: Reprodução / Voxel

4. Depois, copie o código para usá-lo posteriormente;

Não compartilhe este código com ninguémFonte: Reprodução / Voxel

5. Agora, no seu PC, abra o aplicativo da Microsoft Store;

6. Uma vez lá, clique na sua foto de perfil, que fica localizada no topo da tela, como mostra a imagem abaixo;

Procure pelo sua foto de perfil no topo da telaFonte: Reprodução / Voxel

7. No menu que se abriu, clique em “Código de resgate ou cartões de presente”;

Procure pela opção no menu que se abriuFonte: Reprodução / Voxel

8. Em seguida, cole o código no campo de texto indicado;

É preciso colar o código no campo destacadoFonte: Reprodução / Voxel

9. Agora confirme se o código se trata de Doom Eternal. Se sim, clique no botão “Confirmar”;

Confirme se é realmente um código para resgate de Doom EternalFonte: Reprodução / Voxel

10. Pronto, agora o jogo está resgatado e na sua biblioteca de games e apps, sendo seu para sempre.

Doom Eternal roda no meu PC?

Para saber se Doom Eternal é compatível com o seu hardware, confira a lista de requisitos mínimos e recomendados:

Requisitos mínimos

Sistema Operacional — Windows 7 ou 10 de 64 bits;

Windows 7 ou 10 de 64 bits; Processador — Intel Core i5 3.3 GHz ou AMD Ryzen 3 3.1 GHz;

Intel Core i5 3.3 GHz ou AMD Ryzen 3 3.1 GHz; Memória — 8 GB de RAM;

8 GB de RAM; Placa de vídeo — NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) ou AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB);

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) ou AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB); Armazenamento — 80 GB de espaço disponível.

Requisitos recomendados