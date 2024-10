Uma das principais obras de infraestrutura do estado, a duplicação da AC-405 será entregue nesta terça

Uma das obras mais esperadas pelo povo acreano será entregue nesta terça-feira, 29, em Cruzeiro do Sul, beneficiando as mais de 91 mil pessoas que moram na cidade com a duplicação da rodovia AC-405, conhecida como estrada do aeroporto da segunda maior cidade do Acre. A solenidade de entrega está marcada para às 9h em Cruzeiro do Sul, no trecho após a rotatória da Cohab.

Com R$ 47 milhões investidos, a obra conta com recurso do Estado e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a duplicação contemplou 11 km nessa primeira fase, abrangendo a rotatória da Cohab até a entrada do município de Mâncio Lima.

“As obras contemplaram a adequação, troca de pavimento, sinalização, canteiro central, relocação dos portes ao longo da rodovia e, principalmente, a duplicação. Além disso, tivemos as calçadas, meio-fios, sarjeta, queda d’água, enfim toda estrutura de uma rodovia”, destaca a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O trabalho começou em 2021, envolvendo também processo de desapropriação à margem da rodovia, o que demandou mais sensibilidade da equipe gestora.

“O governo pagou com recursos próprios todas as desapropriações ali, toda assistência aos moradores, onde foi preciso realocar os muros a gente realocou e fez novamente O governo deu toda assistência necessária ali também, inclusive, nas ruas de acesso fizemos o limpa-rodas”, explica.

Para a presidente, obras como essa impactam diretamente no desenvolvimento do município, uma vez que criam espaços adequados para avanços econômicos.

“Ajuda no desenvolvimento do município, no do estado inteiro porque as rodovias conectam as pessoas”, finaliza.

A AC-405 é uma das principais vias de Cruzeiro do Sul, tendo em suas margens grandes empreendimentos, que movimentam a economia da cidade e também um dos pontos turísticos mais famosos de Cruzeiro do Sul: o igarapé preto e também dá acesso ao hotel do Sesc, que se tornou um dos mais bonitos da região.

A solenidade de entrega vai contar com a participação do governador Gladson Cameli, equipe governamental e população beneficiada.