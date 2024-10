URGENTE: avião com Lula tem pane e dá voltas no México para pousar

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá voltas na Cidade do México depois de apresentar um problema técnico depois da decolagem.

Segundo a FAB, os pilotos resolveram a pane, mas estão gastando combustível para pousar novamente na capital mexicana.

Leia a íntegra da nota:

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que a aeronave presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10). Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem. Atenciosamente”.