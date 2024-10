Um homem foi morto após ser baleado com três tiros na Via Verde, do outro lado da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na manhã desta quarta-feira (30).

A vítima trabalhava em uma borracharia que fica localizada na rodovia. Dois homens em uma moto pararam no local, um deles desceu da motocicleta e atirou contra o trabalhador, que morreu no local.

Após o crime, os criminosos fugiram na motocicleta. O Samu já foi acionado e a polícia está no local.

Mais informações em breve.