Urna eletrônica: entenda seu funcionamento e por que ela é segura

No dia 6 de outubro, os brasileiros voltarão a teclar em uma urna eletrônica para votar em seus candidatos.

O uso do equipamento aconteceu pela primeira vez em 1996, uma eleição municipal, como a que acontece agora em 2024.

A CNN explica agora como ela funciona e outros detalhes da urna eletrônica.

O que é a urna eletrônica?

A urna eletrônica é um tipo de microcomputador criado para contabilizar votos em eleições. Seu nome oficial é Coletor Eletrônico de Voto (CEV).

Como funciona uma urna eletrônica?

A urna eletrônica tem três cartões de memória. Eles contêm informações sobre os eleitores e os candidatos.

Ao final da votação, um código é digitado no aparelho para avisá-lo de que o pleito chegou ao fim. A urna, então, imprime automaticamente três vias dos Boletins de Urna, com o número de votos que cada candidato recebeu.

Quem produz as urnas eletrônicas no Brasil?

A parte física da urna, ou seja, o hardware, foi adquirida pela Justiça Eleitoral em um processo de licitação, e é produzida no Brasil. Já o programa usado na votação (o software) foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando o Brasil começou a usar a urna eletrônica?

O Brasil começou a usar a urna eletrônica em 1996, mas o aparelho não é o mesmo. Ele passou por modificações ao longo do tempo.

Para onde são levadas as urnas após a votação?

Quando as votações são encerradas, todas as urnas eletrônicas presentes nos 26 estados e no Distrito Federal são recolhidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) e guardadas. Parte dessas urnas são armazenadas em um galpão na sede do TSE.

A urna é ligada à internet?

A urna eletrônica não tem ligação com a internet.

A urna eletrônica pode ser hackeada?

A urna eletrônica não tem conexão com a internet ou com nenhuma rede de computadores. Dessa forma, ela não pode ser invadida ou hackeada.

Além disso, o sistema da máquina é modificado pela Justiça Eleitoral para garantir que não haja acesso a nenhum tipo de software com conexão externa. Também não é possível que um hacker, por exemplo, modifique qualquer dado contido nas urnas, pois os dados são protegidos por uma técnica de assinatura digital.

Como encontrar o número do seu candidato a prefeito e a vereador

Para encontrar o número do seu candidato a prefeito e a vereador, a CNN preparou o Raio-X dos Candidatos, uma página que reúne os dados de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em todas as cidades brasileiras com pleito – Brasília e Fernando de Noronha (PE) não participam das eleições deste ano.

Ao acessar a página, basta digitar na barra de pesquisa o nome da sua cidade. A seguir, você será redirecionado para uma nova página dedicada totalmente ao seu município.

À esquerda, serão apresentados seis filtros de pesquisa. Para encontrar o número do seu candidato a prefeito e a vereador, é preciso digitar o nome do postulante no campo “Candidato”.

Na sequência, você verá a foto do candidato que constará na urna, acompanhada pelo nome dele ou dela e o seu número.

Para acessar o perfil do candidato, clique em sua foto. Nesta página, você tem acesso a informações do postulante, como data de nascimento, grau de instrução, estado civil, entre outros.

Também é possível verificar as receitas, despesas, lista de bens declarados e até o desempenho do candidato em eleições anteriores.