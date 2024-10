Os eleitores de Marechal Thaumaturgo reelegeram Valdélio Furtado, candidato do Progressistas. Com quase 6 mil votos, ele venceu a eleição contra os candidatos Itamar de Sá, do PODEMOS, neste domingo (6).

As eleições aconteceram durante este domingo (06), sendo que Furtado foi eleito no primeiro turno. Marechal foi o último município a fechar as urnas.