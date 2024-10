Primeira sala de memória ayahuasqueira do Acre aberta publicamente para visitação é inaugurada

Aconteceu no último sábado, dia 26 de outubro, a inauguração da nova exposição do Memorial da Colônia Cinco Mil, resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade entre os anos de 2019-2023, pela pesquisadora e professora do Centro de Filosofia e Ciência Humanas, Julia Lobato Moura.

Mais de 100 pessoas prestigiaram o evento que contou com a presença de estudantes, pesquisadores, membros da sociedade civil e da irmandade daimista de Rio Branco.

O Memorial segue a proposta e metodologia dos museus comunitários, uma iniciativa de valorização das comunidades tradicionais e suas histórias que tem ganhado espaço em todo o país.

A exposição de fotos, documentos e uma detalhada linha do tempo, narrando a história de 50 anos de existência dessa comunidade, está localizada no Centro Cultural Sebastião Mota de Melo, na sede da antiga escola da Colônia Cinco Mil.

A inauguração do Memorial e Centro Cultural é uma realização do Coletivo Amigos da Cinco Mil com financiamento do Edital 12/2023 (Área de Patrimônio Cultural) do Fundo Municipal de Cultura, da Prefeitura de Rio Branco/Acre por meio da Fundação Garibaldi Brasil “FGB”.

Entre os apoiadores, a produção de Rafael Batista da Aruê! Arte, Cultura e Holismo, o CEDOC – Centro de Documentação e Memória da ICEFLU, além da Superintendência do IPHAN/Acre (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A apresentação do espetáculo cênico-musical do Jabuti Bumbá encantou todas as pessoas presentes.