Veja fotos da fazenda de Leonardo onde trabalhadores foram resgatados

Um relatório produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou as condições de alojamentos onde funcionários de uma fazenda do cantor Leonardo viviam. O sertanejo foi inserido na “lista suja” do MTE na última segunda-feira (7/10).

Os trechos do documento, divulgados pelo g1, mostravam que os seis trabalhadores resgatados, incluindo um adolescente de 17 anos, viviam em condições análogas à escravidão na fazenda localizada em Jussara (GO) e dormiam em locais precários, sem banheiros e com camas improvisadas.

O relatório dá conta ainda de que havia uma infestação de morcegos e muitas fezes no local.

Nome na “lista suja”

A inserção de Leonardo na lista ocorreu após uma fiscalização realizada pelo MTE na fazenda Talismã, em Jussara (GO), região noroeste de Goiás. De acordo com o documento divulgado nesta segunda-feira, foram encontrados seis trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Em resposta ao Correio, a assessoria do cantor afirmou tratar-se de funcionários de outra pessoa que arrendou parte da propriedade para o plantio de soja. Ela também conta que o caso já foi resolvido pela Justiça.

Leonardo nega relação com caso

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Leonardo se pronunciou sobre o caso. Na publicação, o cantor sertanejo diz estar “triste e surpreso” com a decisão.

O cantor diz ter vendido a fazenda para um arrendatário, que tinha permissão para plantar soja, milho e o que mais quisesse. Após isso, Leonardo relata o surgimento de funcionários que não conhecia e não sabia quem os teria contratado.

Leonardo diz ter recebido uma visita do Ministério Público na fazenda Lakanka — onde é proprietário e a qual foi arrendada — e ter recebido uma multa, que teria sido paga e arquivada. “Até aí, a gente respeita o Ministério Público e tudo mais, mas essa multa para mim. A gente acertou tudo, inclusive já está arquivada. Já foi tudo acertado, pagamos a multa”, disse.

“Não conheço quem estava lá naquelas casinhas, nem quem os colocou lá, porque, gente, eu já plantei tomate. Eu sei como é a vida, é difícil, e do fundo do meu coração, jamais faria algo assim, entenderam?”, completou. Para o cantor, há um equívoco sobre a atuação dele. “Eu não me misturo nessa lista que eles fizeram de trabalho escravo, sou totalmente contra esse tipo de coisa”, afirmou no vídeo.