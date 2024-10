Veja quais prédios públicos não funcionam nesta sexta-feira por conta das Eleições 2024

As Eleições 2024 acontecem neste domingo (6) e alguns dos prédios públicos do Acre, sediados na capital, terão as atividades suspensas na sexta-feira (4), em razão das preparações para as eleições. Os prédios são cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Locais como Colégio Estadual Barão do Rio Branco, no Centro; Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa, Centro; Museu dos Povos Acreanos, no Centro; Secretaria de Estado de Educação (SEE), na Volta Seca; Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC), no Vila Ivonete e Acreprevidência, no bairro Cerâmica e Prefeitura de Rio Branco são alguns dos prédios que estarão fechados na sexta-feira.

Veja a lista completa:

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) – Segundo Distrito, Via Chico Mendes, km 1;

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) – Aviário – Estrada do Aviário, nº 23;

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) – Vila Acre – Rodovia AC 40, km 5, nº 1.054;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – Aviário, Estrada do São Francisco, nº 135;

Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) – Centro, Rua Rui Barbosa, nº 450;

Palácio das Secretarias – Centro, Avenida Getúlio Vargas, nº 230;

Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) – Centro, Rua Benjamin Constant, nº 830;

Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – Triângulo, Via Chico Mendes, nº 805.

As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, 7 de outubro.

