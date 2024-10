Veja quem eram pai e filha encontrados mortos em Goiânia

O pai e a filha que foram encontrados mortos no Setor Jaó, em Goiânia, tiveram as identidades divulgadas pela Polícia Técnico Científica na manhã deste domingo (27). O empreendedor Arão Ferreira Lima Júnior, de 48 anos, e sua filha, Júlia Spindola Mariano de Paula Lima, de 13, foram encontrados sem sinais vitais por um familiar dentro da casa em que viviam. Nas redes sociais, Arão compartilhava as viagens que fazia com a filha.