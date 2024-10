O vereador André Kamai (PT/AC) será o entrevistado do podcast Em Cena, nesta segunda-feira (21).

O bate-papo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, às 17h, ao vivo, no canal do ContilNet Notícias, no YouTube.

Kamai, que foi eleito um dos novos vereadores de Rio Branco, foi o único representante do Partido dos Trabalhadores (PT) nas Eleições de 2024 a conseguir uma cadeira na Câmara Municipal.