Vereadora propõe plano de saúde para professores municipais no Dia do Professor

Durante a sessão desta terça-feira, 15 de outubro, data em que se celebra o Dia do Professor, a vereadora Ivoneide Bernardino apresentou uma importante indicação ao poder municipal. A parlamentar propôs a inclusão da contratação de plano de saúde para todos os professores da rede municipal de ensino no orçamento do próximo ano.

Segundo Ivoneide, essa é uma forma de valorizar e reconhecer o trabalho essencial realizado pelos profissionais da educação. “Sabemos que muitos professores enfrentam problemas de saúde após anos de profissão, e uma forma de ampará-los seria ofertar esse plano de saúde para que tenham acesso a saúde de qualidade. Portanto, indico ao poder municipal que inclua no orçamento de 2025 esse benefício aos nossos educadores”, destacou.

A vereadora aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os professores pelo seu dia, expressando sua gratidão aos profissionais que contribuíram para sua formação pessoal e acadêmica.

Com informações do Diário do Purus