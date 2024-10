Esta semana, um grande vidente, conhecido por milhares de pessoas na internet, trouxe uma previsão chocante com a falência de Manoel Gomes, o Caneta Azul. Dessa forma, a notícia surpreendeu todo o país, causando uma repercussão enorme nas redes sociais do artista.

As informações são de um vídeo do canal no YouTube “O Passado Revela o Futuro”, o qual informou no último domingo (27).

Leia a matéria completa no TV Foco.