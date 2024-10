VÍDEO: alunos ficam presos dentro de elevador na Ufac e técnicos são acionados

Estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre (Ufac) ficaram presos dentro de um elevador do Restaurante Universitário (RU), destinado a pessoas com deficiência (PCD). O fato ocorreu nesta quarta-feira (16).

Eram cinco alunos dentro do elevador, de acordo com informações extraoficiais. O peso acumulado por conta do número de pessoas pode ter sido a causa do incidente.

A Ufac acionou a equipe que faz a manutenção do equipamento e os jovens foram retirados com segurança do local.

