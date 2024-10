Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (12), na BR-364, nas proximidades do município de Sena Madureira, no interior do Acre, no km 50.

Em um vídeo, é possível ver que a caminhonete envolvida no acidente capotou e ficou bastante danificada. Segundo informações, os passageiros tiveram apenas ferimentos leves.

As autoridades foram acionadas para os devidos procedimentos.

Matéria em atualização

VEJA O VÍDEO: