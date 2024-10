VÍDEO: humorista Igor Guimarães faz música em homenagem ao Menino do Acre

O humorista de stand-up comedy, Igor Guimarães, participou recentemente do podcast Podpah, com os apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques. Cortes dos melhores momentos foram divulgados nas redes sociais e viralizaram, um deles é voltado para a homenagem ao “menino do Acre”, Bruno Borges.

“Você lembra do menino do Acre? Para mim, ele é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. E eu fiz uma canção para ele. O caso dele foi parar no Fantástico e até em Harvard. Aí eu fiz essa homenagem para esse herói brasileiro”, diz Guimarães.

O programa foi ao ar dia 9 de outubro, e possui mais de meio milhão de visualização, sendo 829 episódios do PodPah, e possui mais de 28 mil likes. O humorista mineiro já trabalho em diversos programas televisivos, como Pânico na Band e Ratinho, no SBT.

Veja o vídeo.