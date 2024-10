VÍDEO: bombeiros socorrem tripulantes de avião que fez pouso de emergência; crianças estavam a bordo

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Feijó nesta sexta-feira (4). Vídeos foram divulgados do momento em que o Corpo de Bombeiros socorrem os passageiros que estavam na aeronave.

Nas imagens é possível ver que duas crianças estavam a bordo da aeronave, uma delas sendo um bebê.

Apesar do ocorrido, os tripulantes saíram ilesos do voo e não há registro de feridos. O avião fez pouso de bico e as especulações apontam que o trem de pouso dianteiro não conseguiu ser acionado pelo piloto.

O incidente será investigado.

